Pamela Díaz recuerda su antiguo distanciamiento con Julián Elfenbein

Pamela Díaz tiene una gran relación con Julián Elfenbein, ya que los dos se hacen bromas cuando se topan en los pasillos de Chilevisión o cuando coinciden en “Pasapalabra”.

Pero no siempre hubo buena onda, ya que en 2007 la relación se quebró luego de que protagonizaran el video prohibido de “Primer Plano” donde insultaban a Carola Julio.



Dicha situación fue recordada ester viernes en “Viva la Pipol” debido a la visita que hizo Julián al matinal de Pamela Díaz.

“Yo sentí que al único que perjudicaba era a Julián. Yo me acerqué a él en la reunión y le dije: ‘Yo no fui la que subí el video, te estoy diciendo la verdad”, recordó la ‘Fiera” agregando el animador no le hablaba.

Posteriormente Pamela agregó que él la miro “toma su cajetilla de cigarros, yo lo miro, y me dice: ‘Permiso’. Y se va”.