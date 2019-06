Renata Ruiz debió dar disculpas públicas tras uso de pieles: "No fui consciente"

View this post on Instagram

Quiero asumir públicamente mi error y pedir disculpas a todos. El perdón se pide y las explicaciones agravan la falta. No fuí lo suficientemente consciente. Pero nunca mas volveré a cometer un error de este tipo y agradezco la experiencia para poder me haber dado cuenta, que a pesar que en mi vida diaria como carne y uso cuero, es distinto salir en una publicidad promoviéndolo. Pido respeto en sus comentarios, soy humana y creo que equivocarse es parte de nuestra naturaleza.