"Siempre he querido ayudarlo": Mónica Aguirre develó que su hermano vive en situación de calle

Los invitados a “Podemos Hablar“, Steffi Méndez, Juanita Ringeling, Iván Cabrera, Leo Caprile, Cristián De la Fuente y Mónica Aguirre, de Chilevisión revelaron una serie de confesiones.

En el “Punto de Encuentro” el conductor Julián Elfenbein instó a los participantes a narrar una historia de drama familiar adicto a las drogas o el alcohol y fue Mónica Aguirre quien sorprendió.

El hermano de Aguirre vive en situación de calle y este fue su sensible relato: “Hemos tratado de ayudarlo y el vive en condición de calle (…) Así que si me está viendo que sepa que lo amo con todo mi corazón y que siempre he querido ayudarlo, pero él no se ha dejado ayudar”, señaló.

La exmodelo narró que este problema comenzó tras la muerte de su madre: “Mi mamá y él eran muy cercanos, muy apegados (…) Marco debe tener 45 años, pero cuando mi mamá falleció en el 2004 (…) él era como su niño, entonces cuando ella falleció él se alejó de todos nosotros, se perdió. Pero él tenía ese problema de drogas de antes“.

Finalmente hizo hincapié en que han intentado ayudarlo, pero él no se deja ayudar. “Él es importante para nosotros“, finalizó visiblemente afectada.