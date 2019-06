Actriz Leonor Varela repasó antiguo tweet y aseguró tener una conversación pendiente con Nicolás López

Ya ha pasado un año desde que la revista “Sábado” publicó un reportaje donde múltiples actrices arremetían contra el director de cine Nicolás López, donde lo acusaban de acoso.

La actriz Leonor Varela trabajó junto a él y, en la oportunidad, publicó el siguiente mensaje en Twitter: “Que heavy lo tuyo Nicolás López. Por haber trabajado contigo no me sorprende lo q se dice aquí. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan. Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta“.

Este tema volvió a aflorar luego de que la intérprete fuera invitada al programa de Chilevisión “La Divina Comida“, donde en compañía de Karla Melo, José Luis Villanueva y Freddy Stock, repasó el tema.

Freddy Stock puso el tema en la mesa al recordar el mencionado tweet. Y Varela replicó:

“Nicolás López es una persona que quise y que quiero mucho como persona. Nicolás nunca a mí me agredió sexualmente. Y en el Twitter lo que puse fue eso. ‘¿Sabes qué más? Las cosas que me estabas diciendo son mentira. Nunca me acosté contigo. No digas más eso’“, detalló.

Luego de que José Luis Villanueva leyera el tweet, la actriz volvió a agregar información, asegurando que tenía una “conversación pendiente” con el acusado.

“Nicolás era una persona que tenía una manera muy nefasta de relacionarse con las mujeres. Y eso yo creo que lo ha aprendido. A mí me gustaría hablar hoy con él. De hecho, es una conversación que tengo pendiente, porque yo quiero escuchar su versión también“, sentenció.