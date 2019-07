Malucha Pinto se ganó el odio de las redes por "desubicada" pregunta a Pablo Ruiz en "La Divina Comida"

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida , el que contó con la participación de Malucha Pinto, Maite Orsini, Gigi Martin y Pablo Ruiz como anfitriones.

Pero una de las comensales, la actriz Malucha Pinto, se ganó el odio tuitero con algunos comentarios, en especial con una inesperada pregunta al cantante Pablo Ruiz.

Fue en la casa de él cuando contaba respecto a su carrera profesional y Malucha lanzó: “¿Y cuándo salimos del clóset?”

La situación se generó luego de que el cantante comentara un episodio en que sus fanáticas ingresaron a un hotel en nuestro país y terminaron generando destrozos en el lugar.

“Pablito Ruiz… las mujeres muriendo por ti, gritando por ti, queriendo ser tu pierna suave y tú querías tu pierna peluda“, dijo la actriz.

“No, eso no me preocupaba igual. Obviamente no lo decía en el momento. Pero la gente te quiere igual“, respondió.

“Bueno, ¿y? ¿Cuándo salimos del clóset?“, precisó Pinto.

“Ya salí“, respondió rápidamente Pablo, generando las risas entre los comensales.

Y continuó: “Estaba haciendo una obra en Mar del Plata y estaba con mi pareja. Yo estaba con él para todos lados, no lo escondía y me llamaron de la prensa y me preguntaron, y les dije que sí“.

Ruiz agregó que fue muy liberador compartir su orientación sexual a nivel público. “Es mágico porque todo cambia, tienes más trabajo, tienes más cosas, es como que se abre una puerta mágica“, finalizó.

La participación de Malucha no agradó a algunos televidentes. Acá los comentarios de Twitter:

#LaDivinaComida Prejuiciosa la sra malucha pinto, tratando de machista a quien no conoce y queriendo sacar del closet a Pablo Ruíz, como si él no pudiera salir solo si le da la gana. — De la letra y el perfil (@MuchoVlog) 14 de julio de 2019

Idea mis o la Malucha se quería hacer famosa sacando del closet a Pablito Ruiz?!! #LaDivinaComida — CLAUDIA (@tiendamaradera) 14 de julio de 2019

Mala onda la soa Malucha con Pablito Ruiz #LaDivinaComida — MaríaConstanza (@mcotiv) 14 de julio de 2019

Desagradable nivel dios Malucha Pinto… Pablo Ruiz bien simpático… #LaDivinaComida — Daniel Briones (@psdbriones) 14 de julio de 2019

Malucha como siempre con ese tono intelectual superior. Mirando desde arriba. Creo q la gente humilde de corazón es más auténtica. No la compro #LaDivinaComida — Pateupo (@pateupo) 14 de julio de 2019