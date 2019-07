Julia Vial llama a la calma tras tormenta entre Catalina Pulido y Alejandra Valle que sacude a la Red

Desde hace dos semanas el nombre del canal de televisión, La Red, ha estado en el ojo del huracán. Primero fue lo que sucedió con Catalina Pulido y Carabineros, cuando la actriz subía hacia el Pueblo de Farellones, fue sorprendida manejando sin cinturón de seguridad y posterior altercado que le trajo el despido de sus servicios en la entidad privada.

Después de esto, Alejandra Valle no encontró nada mejor que calificar a los uniformados como “cerdos y ladrones”, buscando apoyar a su excompañera en Intrusos, pero no tuvo una buena respuesta por parte de la “colorina”, ya que ella entregó un comunicado pidiendo perdón y se desligó de las declaraciones de Valle, quien se fue de vacaciones y cerró sus redes sociales.

En ese contexto, la animadora de la Red, Julita Vidal, salió a comentar de todo lo que ha pasado. “Yo ya hablé todo lo que tenía que hablar con la Cata en privado. Encuentro que es un hecho totalmente lamentable, evitable y es una lata, una pena, como se ha desarrollado todo. Hasta el momento no he podido hablar con la Ale, porque está de vacaciones. Antes de hablar de eso por la prensa, por los años que nos conocemos”.

Pero no se quedó ahí, ya que Vial pidió que esto no “afecte al canal, porque no hechos individuales y cada uno es responsable de sus actos. Con la Cata trabajamos muchos años juntas, le tengo cariño y, claro, da lata, se equivocó, por eso no creo que se dañe el canal”.