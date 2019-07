Bárbara Lackington de "MasterChef" lanzará canal de YouTube: mezclará la cocina y la moda

Bárbara Lackington llegó a la final de la última temporada de “MasterChef” en medio de ácidos comentarios que criticaban su personalidad.

Si bien no consiguió ganar en el programa de Canal 13, la también modelo decidió abrir su propio canal de YouTube donde mezclará la cocina y la moda y estrenará el día de mañana.

De acuerdo al diario Las Últimas Noticias, Lackington grabó este jueves su primer video.

“Desde antes de MasterChef estaba incluida en lo que es la moda, también como influencer, y no quise dejar esa parte de lado que siempre me ha gustado, entonces quise mezclar ambas cosas en mi canal de YouTube. Por eso me produje más para cocinar”, señaló Bárbara.

Lackington asegura estar preparada para las críticas de “así no se viste un cocinero” y ella cuestiona por qué siempre los chef deben vestirse de delantal blanco y sin accesorios.

“Hay muchos youtubers que cocinan, muchos que hacen moda. No existe ninguno que haga las dos y por eso a través de mi canal de YouTube quiero ofrecer ambas alternativas y marcar una diferencia“, explicó.

Finalmente detalló que en esta plataforma no solo ofrecerá cocina y moda, sino que también habrán videos de deporte y maquillaje, adelantando que su próximo video será de ella entrenando.