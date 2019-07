“Le salen corazones de los ojos”: El "coqueteo" de Michelle Adam con Matías Assler que no pasó inadvertido

Hace algún tiempo en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 los animadores lanzaron la siguiente pregunta: “¿Con quién tienen fantasías nuestros panelistas?“.

Quien no dudó en responder esta consulta fue Michelle Adam, la meteoróloga de la señal privada. “Matías Assler (…) Es lindo“, soltó sin mayor tapujo en aquella oportunidad.

No obstante, el pasado viernes el actor visitó el estudio de “Bienvenidos” y Michelle se sentó al lado de él. Lo curioso fue que, más allá de cohibirse, reiteró sus dichos e incluso “coqueteó” con él en pantalla.

“Le salen corazones de los ojos“, bromeó Sergio Lagos por la reacción de Michelle ante la visita de Assler. Este jugueteo fue compartido por Tonka Tomicic y Polo Ramírez. “No solo son los ojos, es la sonrisa“, agregó este último.

Michelle Adam en un principio se hizo la desentendida ante estas molestias, pero luego, a través de un archivo, le recordaron el episodio donde nombró a Assler como el hombre de sus fantasías.

“No había escuchado declaraciones así en televisión, tan directas, no“, afirmó el actor tras ver el video. Y Adam respondió: “Bueno, así soy yo”.

Tomicic interrumpió y aseguró que nunca habían visto así de extrovertida a Michell Adam.

“No, me despejé, poh, me despejé ¿Cómo que me nublé? Está despejadísimo. No, Matías ,con respeto, todo con respeto. Yo no sé si tú estás en pareja“, bromeó coquetamente Adam.

Assler por su parte dijo que los piropos siempre eran bienvenidos, mientras que la meteoróloga insistió con su pregunta. “¿Estás en pareja? ¿Estás pololeando?”, consulta que el actor respondió afirmativamente. Luego Michelle remató con un “Yo también”, entre risas.