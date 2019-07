"Él no me quería dejar salir": Camila Recabarren le contó a Carlos Pinto su experiencia paranormal

En el programa que animan Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren este martes el invitado fue Carlos Pinto. En ese contexto, la co-animadora de “Tu vida, tu historia” aprovechó de relatar un extraño suceso que vivió el año pasado.

“Yo de repente salgo de la ducha, me miro en el espejo y veo un hombre aquí, atrás mío”, comenzó diciendo Camila recordando que nunca le había pasado algo así pese a que “una vez intenté jugar a la ouija y eso, pero nunca más”.

“Y yo dije ‘no, esto no puede estar pasando’. Yo dije que si esto es verdad, lo que yo acabo de ver en el espejo, que se corte la luz en toda la casa, que pase algo. Y bah, se cortó la luz”, siguió.

La ex miss Chile aseveró que dijo en voz alta: “Si alguien acá conmigo que se corte la luz”. Y efectivamente así sucedió.

“Se corta y salgo corriendo y de repente sale mi primo, yo pensé que estaba sola y le cuento esto y me dice ‘Ya, tranqui’, fuimos y prendimos la luz. Vuelvo al baño y miro al espejo y digo ‘Si esto de verdad pasó, que se vuelva a cortar la luz’ y se cortó”, contó ante la mirada atónita de los presentes.

Camila afirmó que “me demoré un año en salir de ese departamento. Fueron mediums y todo y decían que él no me quería dejar salir“.

“Era un hombre. De hecho después un amigo fue y me dijo que lo vio. Está parado ahí, nos está mirando. Todos lo veían o lo sentían. Se escuchaban pasos y yo pensaba que venía alguien y era mi perro, y mi perro era enano. Era desesperante. Tuvimos que cambiarnos de departamento y ahora en la casa todo bien”, finalizó.