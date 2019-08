"Salí hecha otra mujer": Laura Prieto reflexiona tras su paso por el reality de Mega "Resistiré"

View this post on Instagram

Hoy termina un ciclo de mi vida de Resistencia… sin duda salí hecha otra mujer… agradecida por todo lo qué pasó… lo bueno y lo malo…🙏 conocí gente maravillosa, pero lo mejor es que me conocí a mi a quererme y respetarme! Siempre no importa lo que dijeran lo que pasara yo estuve ahí estoica peleándola hasta el final, siendo yo así con mis cosas buenas y malas pero esta soy… espero haber ayudado, entretenido y que se hayan identificado conmigo!!! Gracias por su cariño por sus mensajes buenos o malos Gracias por dedicarme su tiempo!!! Ya me siento una ganadora y ahora se acabo la resistencia a salir y disfrutar de mi seres queridos, abrazar y querer… a comer las cosas que me gustan, bailar y que cada minuto sea perfecto!!! Gracias a todos los que me apoyaron a los camarógrafos, productores, paramédicos, periodistas que sin poder hacer mucho cuando necesitaba una palabra de apoyo un abrazo me lo brindaban!!! Gracias a mis compañeros🖤 Gracias Dios por la oportunidad!!!🙏 Ahora voy a poder dormir todo lo que quiera sin que nadie me pele🤣🤣🤣 Gracias RESISTIRÉ!!! Hasta nunca!!!👋