Mentiras Verdades capta imágenes de sujeto cometiendo supuesto abuso a menor en Tacna

Tacna. Regresamos por la tarde a hacer unas últimas tomas. Esta vez con un drone. No contábamos con que los niños del campamento venezolano frente al consulado chileno en Tacna, Perú, consideraran esto como una entretención. Tampoco contábamos con la emoción que nos inundó al verlos reír y gritar felices, ajenos por un instante del amargo episodio que la vida les puso por delante. La vida recompensa.