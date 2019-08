Raquel Argandoña recordó uno de sus intentos para salvar su matrimonio con Hernán Calderón

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña hablaron sobre las terapias con el fin de solucionar los problemas que aparecen en la vida.

“Yo no voy a terapias. A terapias familiares no voy. La cuestión está mal, no hay arreglo, hasta aquí llegó, muchas gracias, te amo, besitos, chao”, partió comentando Paty Maldonado, quien se mostró muy contraria a esta idea.

Argandoña, por otra parte, narró que sí ha asistido a terapias. Y por su expareja, Hernán Calderón.

“Yo cuando me separé del padre de mis hijos (Hernán Calderón) fui a terapia y me dijo: “no sigas perdiendo plata, porque esto es cosa de tiempo… tú te vas a separar sí o sí“”, relató Argandoña.

Tras esto Maldonado continuó en su actitud de si las cosas están mal, “chao chao”, mientras que Raquel defendió su punto: “Cuando una está enamorada, trata y trata de arreglar…“.

Aquí puedes escuchar el fragmento: