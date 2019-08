Coté López genera todo tipo de comentarios al saludar a la gente "linda y fea" de su Instagram

La modelo María José López se encuentra en Dubai por unos días mientras espera su cambio de casa definitivo el que la llevará a Arabia Saudita con Luis Jiménez, específicamente en Jeddah.

Mientras tanto, ha seguido en contacto con sus seguidores a través de Instagram donde no le hace el quite a las polémicas.

“Holaaaaaaa Buenos diaaaaaaaas mi genteeeeee lindaaaaaaaaa y la fea tb ah ☝️como les digo siempre, a mi no me gusta hacer sentir mal a nadie!😌😌 🙇🏼‍♀️😁😁😁😁😁😊 #noaladiscriminacion🙌🏻😁”, escribió este domingo.

Su saludo provocó risas y también todo tipo de comentarios: “Muchas gracias yo es estoy en los feos y no me siento mal !!! Lindo día para ti”, “Al menos no discrimina… saluda a la gente linda y a la fea al mismo tiempo 🤪”,”Y a los copuchentos y criticones y a los que le gusta meterse en la vida de los demás jajajaj”, “La más linda!!! Bella ✨✨✨”, “Buenos días señora. Saludos desde Chile. Que Dios la bendiga 100 veces más, porque el amor no es amor, si no se puede mostrar ❤️”.