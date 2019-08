El romántico mensaje de cumpleaños que dedicó Belén Soto a su novio

Belén Soto, la joven actriz que recientemente lanzó el libro “No te lo mereces”, está enamorada y publicó recientemente un extenso mensaje de cumpleaños para su novio, el modelo Branko Bacovich.

La recordada protagonista de “Papi Ricky” decidió subir una fotografía a su cuenta de Instagram para saludar a su pareja. La imagen rápidamente captó la atención de sus seguidores, quienes la llenaron de comentarios positivos.

“Hoy, esta de cumpleaños la persona más importante en mi vida, mi compañero de viajes, locuras, partner, amante, cocinero, mejor amigo y por sobre todo, el amor de mi vida”, fueron las primeras palabras escritas por Belén para su novio.

“Te conocí a tus 23 añitos por casualidades de la vida que nos quiso unir, y así es como pasa el tiempo, vamos creciendo, viajando por el mundo, aprendiendo el uno del otro, y formando nuestro hogar y familia. Cada día estoy más orgullosa de ti, y de la persona que elegí para que me acompañe en esta vida, no hay persona más pura y buena que tu, que me da energía día a día, y me levante con su alegría incondicional. Eres mi motorcito de felicidad y lo primero que veo todos los días cuando abro los ojos y estas a mi lado para darte el beso de desayuno. Te amo hoy, mañana y siempre! Sigue siendo el mejor, con ese enorme talento que tienes. Gracias por ser mi B. (Los que hayan leído el libro entenderán) jajaja”, continuó la joven.

La dedicatorio no pasó desapercibida y Branko respondió rápidamente a su enamorada: “Me emocionaron tus palabras amor😢, gracias por todo!!!! ❤️Ahora a celebrar 🎉🎉 Te Amo Chinita linda”, fue el comentario del modelo.