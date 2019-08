Lorena Miki trató de "guatón asqueroso" a su ex pololo y este le respondió con toda la artillería

Lorena Miki no tuvo un buen término de relación con el periodista de videojuegos Vito Martínez. La tensión quedó al descubierto cuando en pleno programa del CDF lo trató de “guatón asqueroso”.

Todo comenzó cuando en “Abrazo de Gol” leyeron un tuit donde se le preguntaba por su vida amorosa: “¿Por qué Lorena Miki dice que está sola si en el mundo ñoño todos sabemos quién es su pololo?”.

“No, espérate. Si van a decir el guatón asqueroso con el que pololeé…”, respondió ella. De inmediato, el conductor del espacio, Eduardo Fuentes, le pidió que ofreciera disculpas por su feas palabras. Si bien lo hizo, fue de manera irónica, y agregó que su ex trabaja “en un canal que nadie ve, así que da lo mismo”.

La polémica no terminó ahí y Vito Martínez publicó un extenso video descargándose y dando su versión de los hechos.

“Puede ser verdad que yo sea un gordo asqueroso, da lo mismo, pero el tono, la forma y el insulto es lo que a mí me parece arbitrario, desleal“, comenzó diciendo.

“Estoy súper aburrido de que me insulten, de que me traten mal y después anden con la bandera de lucha del feminismo. Yo nunca he dicho nada en su contra. No he molestado a nadie. Ella me busca. Tuve que cambiar la chapa de mi puerta porque amenazó con romper mi departamento”, agregó.

Más adelante, apuntó a la crítica por trabajar en Via X: “Me pueden decir gordo asqueroso, pero lo que no voy a aguantar es que digan que Vía X es un canal que no lo ve nadie. Lo puede ver poca o mucha gente, da lo mismo, no puede andar denostando el trabajo de las personas. Nos sacamos la mierda por hacer un producto chileno, por tratar de remar en lo difícil que está la industria de la televisión”.

Ve el video completo de Vito Martínez: