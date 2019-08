"De verdad que no se imaginan mi felicidad": Daniela Nicolás habla sobre su nuevo proyecto personal

View this post on Instagram

Después de un largo día estudiando en mi intenso Executive Program en Boston con @ef_chile me voy a dormir!!!!! 🤓 Estoy tan feliz de estar aprendiendo inglés!!!! De verdad que no se imaginan mi felicidad!!!! Clases individuales o máximo con 8 compañeros, demasiado personalizado! Ayyyyy en mis historias les estoy contando todo porque de verdad Boston y mi programa intensivo me tienen enamorada, motivada, feliz y gozando cada segundo!!!!! Además recuerden que en link de mi bio pueden participar por una semana en EEUU aprendiendo inglés con TODO INCLUIDO!!!!!!!! ♥️ amo todo lo que me está pasando en mi vida 😍 de verdad que soy una afortunada y agradecida por las oportunidades que tengo!! . . Además ahora que está al aire la teleserie @gemelascl en @chilevision no puedo más!!!!!!!!!!!!! Felicidad completa!!! La vieron hoy?? Qué les pareció???? 😱