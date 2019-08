Raquel Argandoña teme a la "maldición de la Quintrala" y quiere confesarse

En esta nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado volvieron a hablar de amor, pero en esta ocasión Raquel habló de su “maldición” en temas amorosos.

“A lo mejor alguien me hizo un mal, porque ¿cómo no me duran, ah?”, partió comentando Argandoña, quien luego confesó que incluso se contactó con un sacerdote para tratar el tema.

“Yo le dije que me gustaría confesarme porque a lo mejor eso es como un karma… yo creo que eso es lo que necesito, de verdad”, describió Argandoña, opinión que no fue compartida por Paty Maldonado.

Tras esto Raquel se refirió a la “maldición de la Quintrala, que dicen que tuvo muchos hombres en la juventud, que no es mi caso, y dicen que va a morir sola, vieja y pobre. El sola y vieja no me importa, pero el pobre… porque por último con lucas puedo mantener a un joven…“, soltó.

Paty Maldonado le consultó si se trata de la maldición de la Quintrala o “la de muchas mujeres que tú les perturbaste la vida“. A esto Raquel aclaró: “Sin querer… sin querer… y por eso quiero ir a confesarme“.

Aquí puedes escuchar el fragmento: