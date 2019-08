Betsy Camino superó su pasada relación con Julio César Rodríguez: "No fue la relación de mi vida".

La cubana Betsy Camino ganó popularidad en Chile tras su relación amorosa con el presentador de CHV Julio César Rodríguez durante el 2017.

No obstante, esta relación es tema superado para la bailarina. Y así lo narró en el último capítulo de “La Divina Comida“, donde compartió con Fred Redondo, Fulvio Rossi y Vanessa Miller.

“Mi relación con Julio César fue seria, porque tuvimos un pololeo, pero no fue la relación de mi vida. Yo he tenido muy pocas parejas. He tenido cinco parejas y dos han sido de personas grandes. Uno es Julio, pero nunca me mudé para su casa, nunca viví”, partió comentando.

Luego agregó: “Fue todo muy mediático. Decían hasta la mantequilla que él y yo nos comíamos. Sí, perfecto, ¿lo pasé bien? Lo pasé bien. Y listo. Sería. Pero la gente como que le pone mucho…

“Y contestando a la edad, yo creo que es un prejuicio que hay en Chile. A mí el hombre que me guste, me gusta. Si tú me preguntas ‘¿cómo que me gusta un hombre?’ (…) A mí me gusta el que me guste”, cerró.