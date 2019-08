"Eso se llama libertad": Esta es la desinhibida fotografía de Karol Lucero que causó aplausos en sus seguidores

Hace algunas semanas que el panelista del matinal de Mega Karol Lucero se encuentra de vacaciones junto a su pareja María Francisca Virgilio.

El viaje comenzó en Tokio y ahora la pareja se encuentra en Maldivas, desde donde han compartido diversas “historias” en sus cuentas de Instagram.

En este sentido, hubo un registro que compartió Karol y que llamó sumamente la atención de sus seguidores, que ascienden a 2 millones en la plataforma, donde aparece completamente desnudo.

La fotografía cuenta con más de 100 mil “likes” y diversos comentarios, tales como: “Mejor foto o mejor foto!!!”, “La raja el lugar amigo! 😂😂😂”, “Unos de los mejores traseros que he visto”, “ay mi dios asi como no le va a dar un infarto a una”, “Eso se llama libertad , y que no importa nada más que tú propia opinión , !!te felicito !”.

Revisa a continuación la fotografía: