Se le rompió el corazón: Cristián Sánchez vivió sensible episodio junto a su hija

Hay un momento que todo padre busca evitar y, lamentablemente, la hora llegó para Cristián Sánchez.

El animador de “Muy Buenos Días” narró a través de Instagram el “difícil” momento que vivió junto a su pequeña hija Gracia.

“Durísimooo!!!! Hoy me tocó ese día que uno no quiere que llegue… la Gracia me dijo: “Papá… déjame aquí, yo entro solita”, redactó en la publicación.

