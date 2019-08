Willy Geisse sorprendió con reflexión sobre su orientación sexual en La Divina Comida

Además, en la instancia el productor recordó un difícil episodio de discriminación por parte de un familiar, el cual logró superar gracias a la ayuda de la escritora Isabel Allende.

“Yo tenía un tío en Caracas, que cuando venía a Chile siempre me decía ‘oye ándate a Venezuela, ven a verme’, y yo para variar partí de sorpresa. Llego a Caracas, toco el timbre, abro la puerta y me dice ‘¿y tú que hací acá?’, Lo pasé pésimo, lo pasé muy mal, estuve tres días en la casa de él y me trató pésimo. Yo creo que él era homofóbico“, relató.

“Ahí empecé a ver que hacía. hasta que un día me encuentro con Isabel Allende, la escritora, que era amiga de mi padre, y le cuento lo que estaba pasando. Ella con su generosidad me dice ‘bueno, por qué no me haces unas ilustraciones para el diario El Nacional’. Trabajé con ella un tiempo, fue una mujer fantástica“, contó Geisse.