El romántico mensaje que Francisco Kaminski le dedicó a su pareja Carla Jara en el día de su cumpleaños

Este 26 de agosto la ex integrante del programa juvenil “Mekano”, Carla Jara cumplió 34 años y lo celebró compartiendo una fotografía en sus redes sociales junto a su pareja Francisco Kaminski y su hijo.

Justo a la postal la ex chica “Pelotón” escribió el siguiente mensaje: “Gracias vida por todo lo que me das, por estar sana, por tener trabajo y por tener una familia y amigos marvillosos, gracias, gracias, gracias…. Deseo lo mismo par este nuevo año que comienza!!! (celebré mi cumple hoy, pero es mañana 26, igual me pueden saludar ahora 🤣)”.

Sumado a esto, su pareja le dedicó un romántico mensaje en su cuenta de Instagram junto a una postal de Carla: “Feliz cumpleaños a la mirada mas hermosa que he conocido en mi vida! @carlajaracadiz lo mejor esta por venir! Que sea un año maravilloso! Te lo mereces!! Simplemente gracias por llegar a mi vida! 😍“, fueron las palabras del locutor radial.

Ante las amorosas palabras de Kaminski, Jara no tardó en responder con otro romántico mensaje: “Ay mi amor! Gracias, gracias a ti x hacerme feliz!!! 😘”.

Revisa la publicación acá: