Martín Cárcamo a Patricio Melero: "¿Por qué le tienen tanto miedo a los sindicatos?"

Un agitado debate se vivió este lunes en el matinal “Bienvenidos”, de Canal 13, por los proyectos que reducen la jornada laboral. Mientras que la diputada Camila Vallejo (PC) defendió la iniciativa de 40 horas semanales, el diputado Patricio Melero (UDI) respaldó el de 41 horas promedio, presentado por el Gobierno.

Pese a que la discusión se centró entre ambos parlamentarios, también hubo una intervención de Martín Cárcamo que llamó la atención en redes sociales.

“En lo que estoy de acuerdo contigo (Vallejo) y no estoy de acuerdo con Patricio es que, ¿por qué le tienen tanto miedo a los sindicatos? ¿Por qué lo digo? Si usted va a negociar solo no pasa nada. Los candidatos independientes no son presidentes. Los que son presidentes son los que tienen apoyo de partidos políticos, y por eso existen, porque se producen negociaciones de grandes grupos”.

“Si el empleador no se fortalece a través una agrupación, institución, el nombre que usted quiere ponerle, no va tener poder de negociación”, afirmó Cárcamo.