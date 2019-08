Cristián Sánchez se lanzó con todo en contra de José Luis Repenning por comentario de Diana Bolocco

Hace algún tiempo hablábamos de cómo el periodista de Mega José Luis Reppening cuenta con bastantes fanáticas en las redes sociales.

Este tema fue revivido por Diana Bolocco, quien aseguró que tiene muchas amigas que aseguran dicen: “Me encanta“, “mino“, “le haría un queque“.

No obstante, estas palabras no fueron del agrado de Crsitián Sánchez, quien este miércoles en “Muy Buenos Días” arremetió contra el comunicador.

María Luisa Godoy puso el tema sobre el tapete, aludiendo a un grupo de WhatsApp donde hablan de Reppening.

El conductor del espacio, Cristián Sánchez, no dudó en soltar: “Oye, el flaco insípido, ¡Insípido!“.

Tras esto Godoy señaló que trabajó con él y que es muy alto. “Como el doble tuyo”, señaló Ivan Torres, comentario que Cristián rechazó: “No, no no, no lo comparen conmigo“.

Luego Godoy reveló que Reppening tiene menos de cuarenta, mientras que Sánchez tiene 47, por lo cual arremetió contra el conductor de noticias por su aspecto.

“Perdona, si Repenning tiene menos de cuarenta, viejo, está hecho pelota. ¿Qué te pasó, Repenning? (…) Un tipo que hace treinta y cinco años tiene canas, una vida sacrificada, ustedes saben el periodismo es un apostolado. Viejo, Repenning, salte de aquí. Libérate. Ándate al Tíber a pensar. Relájate. ¿Qué le ven a Repenning? No estoy picado, no es que esté picado“, soltó Sánchez.

Sus palabras fueron recogidas por Gino Costa, quien agregó que “como es alto, no pasa inadvertido (…) La técnica como del tímido que camina con la camisa afuera, medio desarmado”.

Cristián Sánchez remató con: “El clásico de weón por la vida. ¡Uy! Que me dan rabia esos gallos“.