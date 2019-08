El "fail" que protagonizó Jhendelyn Núñez mientras intentaba realizar un sensual baile

La exanimadora de televisión y modelo Jhendelyn Núñez compartió un gracioso registro en sus redes sociales, que causó múltiples risas en los usuarios.

La modelo protagonizó un chascarro mientras ensayaba en la academia de los reconocidos hermanos Power Peralta.

Todo sucedió mientras realizaba un sensual baile sobre una silla, en el que realizó un mal movimiento que la dejó tendida en el piso.

“Cuando quieres ser SEXYYY y darlo todo pero NO ES TU DÍA 👿😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤷🏻‍♀️ (está todo bien, está todo bien)“, comenzó expresando la modelo junto al hilarante registro.

Tras esto comentó: “Agarre mucho vuelo po 🤦🏻‍♀️😂🤦🏻‍♀️😂🤦🏻‍♀️ #afirmatecabrito No saben cómo me he reído, y del dolor también 🙄“, expresó.

Revisa la publicación a continuación: