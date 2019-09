¡Hasta las lágrimas! Maluma llora al presumir su lujoso jet privado

View this post on Instagram

Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado… Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos!!! BIENVENIDOS A “ROYALTY AIR” con este 🛩 tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran.Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD!!