Cathy Barriga se liberó en redes sociales tras polémica con matinal: "El problema soy yo"

El día de ayer narramos el fuerte altercado que tuvo la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con el matinal de canal La Red, “Hola Chile.

Esto ocurrió luego de que la diputada Claudia Mix criticara el uso de la copa de agua para grabar su matinal “Renace tu Mañana“.

Tras esto, la ex “Mekano” se dio el tiempo de grabar una decena de videos que compartió en su cuenta de Instagram donde explica el funcionamiento de la copa de agua.

“Me encuentro en la copa, vamos a visitar el set. Yo encuentro que el nivel de ignorancia y maldad que hay detrás de esto. Tengo paciencia pero cuando se les pasa la mano, hay que pararlos”, partió comentando en uno de los múltiples registros.

Agregó luego: “Yo hago esto través de mis redes sociales, no es una aclaración, porque no tengo tiempo para aclarar cada mentira que sale, pero generalmente los medios de comunicación, como pasó hoy en la mañana, cada vez que veo una autoridad habla, se explaya, no las interrumpen. Cuando es en vivo me interrumpen, no se puede hablar bien”.

Luego de mostrar cada uno de los rincones de la copa, así como los materiales que se utilizaron para realizar el set de su matinal, la edil comunicó: “Chiquillos, da lo mismo donde se haga. Acá no hay un problema de abastecimiento. Aquí el problema soy yo. A mí me encantaría que todo el tiempo que disponen algunas autoridades para estar en televisión, se la dediquen a los vecinos”.

Finalmente Cathy Barriga reafirmó sus dichos: “Yo no estoy en campaña constante. Estoy en una copa, una copa que es un orgullo para nosotros. Acá las calumnias y las mentiras van a seguir creciendo. A mí me queda agradecer el cariño y la confianza de los vecinos”.

Y cerró no sin antes repasar su polémica frase de los “parásitos políticos”, lo cual soltó en su discusión con la diputada Claudia Mix: “La diputada estaba hablando mentiras. La conductora me dice, ‘le está faltando el respeto a esta persona’. Este programa me ha faltado el respeto en reiteradas ocasiones, hace muchísimo tiempo. ¿Decirle parásito a alguien es una falta de respeto? Parásito es un ser que vive a costa de otro y le causa daño. En política a mí me ha tocado ver parásitos políticos. Y lo digo y lo reafirmo, porque es una realidad“, cerró