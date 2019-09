Aseguraron que Ignacia Michelson se hizo nueva intervención estética y ella contestó: ¡Ardió Instagram!

La ex “Resistiré” Ignacia Michelson no deja de estar en la polémica, porque tras su quiebre amoroso con Sargento Rap, se ha lanzado en contra del periodista Francisco Halzinki en Instagram, conocido en la red por su cuenta @expertoenreality.

Todo inició luego de que el periodista -que antes fue alabado por Ignacia por su trabajo- dio a conocer los detalles de su ruptura y su enemistad con Jessica Pires, por lo que la estudiante de Derecho en uno de sus Live de Instagram criticó al comentarista y nombró sus intervenciones estéticas.

Halzinki usó esto mismo para revelar un detalle hasta ahora desconocido: Ignacia además de operarse se habría hecho un “aclarado de ojos” con una técnica láser.

Revisa las historias de Halzinki al respecto:

Sin embargo Ignacia desmintió al periodista asegurando que sus ojos “son pardos, a veces se ven café y a veces se ven verdes” y diciendo que siempre los ha tenido así. “Una vez usé lentes de contacto y se me infectaron los ojos, no puedo usar. No sé de qué habla”, aseveró mostrando fotos de su infancia.