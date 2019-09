Kika Silva y sus estudios en Los Ángeles: "No hay tiempo para hombres"

La modelo y rostro de televisión María Francisca Silva, más conocida como “Kika” Silva, realizó un viaje a Los Ángeles, California para estudiar inglés por 12 semanas en UCLA.

No obstante, Silva tuvo que interrumpir sus estudios para viajar a nuestro país por motivos laborales, donde aprovechó de realizar diversos comerciales y tener reuniones con una multitienda. Sumado a esto, la modelo aprovechó su instancia para visitar a su familia y amigos.

“Mi vuelta se debe a trabajo… Habían contratos de por medio. Por otro lado, nunca he faltado a clases allá y me ha ido bien, entonces tengo buena relación con las profesores. Adelanté cosas y estoy conectada con mis compañeros. Igual he estado corriendo en este viaje”, fueron sus palabras a Lun.

A esto agregó que ha tenido una activa agenda: “He tenido actividades todos los días, se echaba de menos el trabajo porque igual al final la gente del trabajo terminan siendo amigos, así es que fue entretenido volver, la he pasado bien. He tratado de hacer todo en el menor tiempo posible. Llegué el viernes y me devuelvo este sábado”.

Sobre sus estudios en California, la rubia expresó que “estoy muy contenta. De partida me gusta mucho el hecho de estudiar: los cuadernos, las tareas, todo. Me entretiene mucho eso. Subrayo todo de muchos colores. Ha sido un poco como volver al colegio. Es muy escolar, pero súper exigente a la vez. Entonces ha sido un poco como volver al pasado, a mis tiempos del colegio”.

La rostro de televisión comentó además que vive en un barrio que se llama Westwood, que es donde está su universidad.

Finalmente expresó que no está enfocada en mantener una relación amorosa en Los Ángeles: “Antihombres. A mis amigas siempre les digo ‘voy a estar con un gringo para aprender bien ingles’ pero lo tiro como talla porque en verdad no lo he hecho”, dijo.

A esto agregó que “no hay tiempo para hombres. Igual no es mucho el tiempo libre que tengo allá, voy a clases todo el día, de lunes a viernes, y más encima te mandan muchas tareas para la casa… Allá mi foco ha sido aprender inglés y aprovechar ese tiempo que tengo para mí“.

“Igual no me he sentido sola allá, tengo amigos, y más encima chilenos, con tus mismas costumbres, el mismo modo, la misma conversación”, fue parte de lo que comentó Kika sobre su instancia en California.