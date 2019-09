La profunda reflexión de Carla Jara sobre el amor propio: "Sean libres, tengan el pelo y el cuerpo que quieran"

View this post on Instagram

#TBT Foto del 2010… Que bueno que hemos avanzado, al menos en aceptar que las mujeres podemos tener el pelo corto, por esos dias, hace 9 años atrás, me decían, como puedes usar el pelo así? Pareces hombre, en pegas me decían q debía dejarme crecer el pelo si quería volver a tener trabajo… Qqquueeeee??!!!!!! El pelo no nos hace mejor o peor personas, no nos hace más o menos profesionales, no nos hace más o menos FEMENINAS, el pelo es sólo eso, PELO, si te lo cortas crece, si te lo tiñes después lo cambias de color, si se quema te lo cortas y punto! Sean libres, tengan el pelo y el cuerpo que quieran, mientras ustedes se sientan bien y felices nada más importa!!! Las quiero bellezas!!!! Lindo jueves!!!! 😘 . El Pelo me lo hizo mi querido @palimusica cuando vivía en estas tierras, en la casa de mi sis @guadalupe__fernandez