El altercado que tuvo Ignacia Michelson con una conductora: "Una vieja... me empezó a bocinar"

La exparticipante del reality “Resistiré” de Mega Ignacia Michelson compartió una serie de “historias” en sus redes sociales explicando un ‘altercado’ que tuvo con una conductora.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram, plataforma donde Michelson cuenta con más de un millón de seguidores, donde explicó que todo sucedió

“Bueno hoy día lo de hoy lo que nos pasó fue que yo estaba manejando, el semáforo había recién cambiado a verde y al lado había una señora vendiendo pasitas, almendritas, todo eso. Bueno y yo he perdido un poco mi memoria y mi amiguita me dijo ‘mira allá hay pasas’ (…) le dije ‘señora quiero pasas’. Bueno le empecé a comprar a la señora, el semáforo estaba en verde, y una vieja re… me empezó a bocinar“.

Posteriormente explicó que se enfureció y le expresó múltiples garabatos a la conductora, quien decidió irse del lugar.

Revisa los registros acá: