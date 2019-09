Pancho Saavedra reflexionó tras capítulo de "Contra Viento y Marea": "Jamás vamos a normalizar los celos desmedidos".

Hace poco hablábamos de lo singular que fue el último capítulo de “Contra Viento y Marea“, donde por primera vez el programa no apoyó la decisión de contraer matrimonio de los protagonistas.

En el episodio se narró la historia de Jeason y Dennis, quienes deseaban casarse pero sus familias estaban en contra. No obstante, las discusiones y los celos provocaron que este evento no se llevara a cabo.

A pocos días de su matrimonio, la pareja terminó dos veces en tan solo una semana. Además, bloquearon contacto con la producción, por lo que fue bastante incómodo para la producción de Canal 13.

“Me tocó enfrentar a tu familia, defender su amor, ir enterándome en el camino de situaciones que no me hubiese gustado enterarme y que me hicieron dudar. Yo no sabía que tú (Dennis), en un acto de celos, le habías rayado el auto en la puerta de su casa…”, partió comentando Francisco Saavedra.

Bajo este contexto el conductor les recomendó no casarse y les ofreció como ayuda una terapia de pareja, pero Jeason rechazó este ofrecimiento.

Este episodio no pasó nada inadvertido en las redes sociales, quienes comentaron ampliamente este capítulo. Sin embargo, fue el mismísimo Pancho Saavedra quien se refirió a él a través de Twitter.

“Gracias por su sintonía. Espero de corazón se logren sanar de sus celos y actitudes agresivas que ellos mismos reconocieron. Este programa cree en el amor, pero jamás vamos a normalizar los celos desmedidos. Nosotros dinos un paso al costado“, redactó el conductor.