Ex integrante de "Mekano" impacta tras revelar que su recibirá tratamiento de la Teletón

se que algún día te sacaré adelante amor.. tu enfermedad me enfermó a mi también, si tu caes yo también solo me levanto para ayudarte a seguir a luchar juntos. ya son 12 años en los cuales e pasado de todo, una enfermedad un síndrome el cual casi nos deja sin nada, donde tus hospitalizaciones fueron grandes donde tus crisis me hicieron pensar que te ibas de mi vida.. no sabes amor mío cuanto yo e pasado para que tu puedas jugar o Reír , son años de lucha de sacrificios tan grandes que nadie entendería todo lo que e tenido que hacer.. hoy amor mío vuelves a Teletón a seguir luchando, muchas veces me trago mis lágrimas cuando te duelen tus terapias la vida fue injusta contigo. conoces más hospitales que plazas, conoces más doctores que amigos. yo daré mi vida por ti y ese es mi orgullo poder ser el papá que yo nunca tuve, poder ser el que tome tu mano hasta que dios me lo permita. y cuando llegue ese momento ojalá poder ir contigo para poder verte correr hacia mi y decirme que me amas y decirte que sabor de helado te gusto? preguntarte si tienes hambre o tienes frío o si te da pena algo.. y escuchar algo tan normal para los demás solo escuchar tu voz. te amo amor mío