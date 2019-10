La hilarante razón por la que Coté López comparó a sus hijos con zombies

A pesar de que no pasa mucho tiempo en Chile, Coté López es una activa usuaria de Instagram, donde además de publicar su día a día, mantiene contacto con sus seguidores chilenos.

Fue así como la joven compartió múltiples fotografías de su familia y recientemente realizó una divertida comparación en donde posó junto a todos sus hijos.

Lo curiosos fue que comparó a los niños con unos “zombies”.

“¿Quieren saber lo que sentimos con Luis cada vez que vemos llegar a todos nuestros hijos al lugar donde estamos? …. ubican la serie Jajaja … o si no quedó claro…vieron” la momia”? cuando sale” the walking dead” cuando los zombies llegan encima desesperados para devorarlos ? n miles de escarabajos de todas partes y se acercan todas hacia a ti ? … o vieron ….. igual yo creo que cacharon la idea o no ? … puedo seguir ah…. jajajajajaja …. #multitud #jamasunsilencio en fin … una maravilla”, fue el mensaje que acompañó la postal, aludiendo a que sus pequeños parecían unos zombies.