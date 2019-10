La foto en bikini de Ingrid Cruz junto a Jorge Zabaleta que se tomaron hace 21 años

View this post on Instagram

Hoy encontré estas fotos…❤️ Corría el año 1998 y entré a la televisión Han pasado 21 años…😱 Que heavy!!! Tantas historias …tanto tiempo Pero siento que fue ayer !!! Miro a esa Ingrid y le agradezco todas sus locuras jajajajaja🥳 Hoy ,con otras locuras ,sigo avanzando 🤪!!!❤️❤️❤️ #actriz #adarle #amoactuar