Diego Muñoz se integrará a la nueva nocturna de Mega tras grave accidente que sufrió

Despues de un accidente q casi me deja al otro lado, aca estamos de nuevo, empezando un nuevo proyecto televisivo: "100 Días para enamorarse" una comedia deliciosa pronta a estrenarse por @mega.tv Aquí vemos a Pedro, tirando pinta con sus anteojos #emporioarmanisunglasses de @gmo_chile que tal?