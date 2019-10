El percance que sufrió Pamela Díaz en "Viva la Pipol": "Se me está viendo todo"

Durante el pasado martes Pamela Díaz sufrió de un singular percance en el matinal “Viva la Pipol” de CHV, el cual no pasó nada desapercibido.

Esto ocurrió luego de que “La Fiera” saludara a sus televidentes, sin percatarse de que tenía los botones desabrochados de su blusa.

El periodista Felipe Vidal le avisó de esto con un “Cuidado Pamela“, señalando su escote. Ella por su parte respondió con “¡Ay, se me movió algo! ¡Que me asustan!“, mientras intentaba abrocharse con disimulo.

No obstante, esta tarea no fue fácil para Pamela Díaz, ya que solo logró abrochar un botón con éxito. “¡Ay! Se me abrió algo ¿Me puedo retirar un segundo? Se me está viendo todo“.

El conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, bromeó con la situación. “Vamos a hacer todos causa común con la negra. Todos somos Pamela“, mientras todos sostenían sus manos juntas en sus respectivas blusas y camisas.