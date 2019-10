Begoña Basauri desclasificó su experiencia con la comida en China: "Me comí un gusano, pero no cualquiera"

Durante la jornada de hoy Begoña Basauri, panelista de “Mucho Gusto“, narró una singular experiencia que vivió en China, donde se encontraba para un nuevo programa de Mega.

Mientras se preparaba una crema a la catalana en el matinal de la señal privada, la también actriz recordó haber comido algo poco usual en Chile.

“Yo llegué y vi una fuente y dije ‘mira son ñoquis’“, fue lo que pensó en la oportunidad, por lo que se atrevió a probar lo que tenía frente a sus ojos. No obstante, al saborearlo, descubrió que se trataba de otra cosa.

“Voy, pruebo y le encontré un sabor como raro… y viscoso“, narró Basauri, explicando luego que se trataba de un bicho, pero uno especial.

“Sí, yo me comí un gusano, pero no cualquiera. Me comí al mejor gusano (…) Era un gusano de la seda (…) El máximo exponente de China“, relató.

Finalmente le aconsejó a sus colegas y a los televidentes que, si van a China “siempre pregunte lo que va a comer“.