Karol Lucero respondió a seguidora que lo cuestionó por no terminar su carrera

El panelista de “Mucho Gusto” de Mega Karol Lucero es un activo usuario de redes sociales, donde día a día habla con sus seguidores y esta vez no fue la excepción.

Es que en el marco de la promoción de su libro “Like”, que habla de cómo emprender, el ex animador de Mekano escribió lo siguiente: “Una de las mejores cosas que me paso, fue no tener dinero para terminar la carrera que mis padres querían; ese problema económico lo transformé en una gran oportunidad”.

Su situación si bien fue aplaudida por muchos seguidores, una madre lo interpeló. “Qué bueno que la vida te premió con eso karol tu éxito televisivo. Pero no a todos le pasa lo mismo, es importante estudiar. Te lo dice una madre que trabaja para que sus hijos tengan su profesión. Y al igual que tus padres yo estoy orgullosa que mi hijo mayor sea un profesional y se esté proyectando en la vida”.

En efecto, la carrera que Karol entró a estudiar por sus padres fue Derecho, lo que por motivos económicos no terminó. Sin embargo, luego complementó su educación superior con cursos de comunicación audiovisual, locución, periodismo, expresión escénica y teatro.

Karol contestó: “@carola_olavarria si sus hijos no logran ser profesionales no significa q no serán exitosos, lo importante es q simplemente sean felices”.

Su respuesta fue aplaudida llegando a más de 240 “me gustas” y la misma mujer le agradeció: “Qué bueno que tengas la gentileza de responder. Las felicidades de mis hijos es lo primero por eso yo los dejé libremente escoger sus carreras.por eso no comparto que los padres quieran elegir las carreras de sus hijos. Mi hijo es sociólogo encontró trabajo y está feliz”.