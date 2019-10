Mon Laferte: "No estamos a favor de ningún acto vandálico"

View this post on Instagram

Las músicas y músicos chilenos #Despertamos NO al estado de Emergencia y exigimos a este gobierno el fin de la represión. Militares a sus cuarteles ✋🏼. [ACLARACIÓN] . No estamos a favor de ningún acto vandálico y nuestro llamado es al cese de la violencia, solo de ese modo podemos exigir el retiro de fuerzas de represión y el retorno de un diálogo civilizado. Defendamos las demandas de la ciudadanía desde el respeto y dignidad.