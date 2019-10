José Miguel Viñuela explicó por qué tardó en referirse a las manifestaciones

Son múltiples los rostros televisivos que han entregado su postura frente a la situación que enfrenta Chile con las manifestaciones que se toman las calles.

No obstante, los televidentes y protestantes consultaron por la postura de José Miguel Viñuela, quien hasta entonces no se había pronunciado sobre la contingencia nacional.

“Mucho Gusto” regresó hoy a la pantalla y el conductor aprovechó la oportunidad para explicar por qué tardó tanto en entregar su opinión.

“Hay un grado de sensibilidad que se entiende. Yo creo que acá hay un departamento de prensa que tiene la misión de informar y obviamente que vamos un poco más lento que las redes sociales“, partió comentando el animador del matinal de Mega.

Luego defendió al programa de la protesta que ocurrió fuera de la señal: “También me gustaría decirle a la gente que nos escribía mucho por Instagram, que no es que quiera mirarme el ombligo, quiero hablar de lo que somos como “Mucho Gusto”. Hemos estado majaderamente durante todo el año… Nosotros acá hemos tenido ministros invitados”.

Tras esto rememoró el paso de algunos ministros por el programa, así como que ellos destaparon el tema de los medidores inteligentes, así como “el reportaje de los remedios. Yo he dicho personalmente que a mí me parece un abuso que se margine un 500% en un remedio“, explicó.

Para terminar su defensa al programa y responder a los mensajes que recibió pro interno, sostuvo: “A mí me gustaría decirle a toda esa gente por interno que, efectivamente, no vamos a callar. Lo hemos hecho con respeto, lo hemos hecho de manera informativa”.

Por último explicó por qué no se refirió a la situación que estaba pasando el país en estos días. “El fin de semana, honestamente, tuve a mi hijo muerto de susto, estuve con él. No escribí nada, no puse nada y de repente decían ‘oye, es que no estás poniendo nada’. No, yo también estaba en una situación muy preocupado“.