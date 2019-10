Oriana Marzoli desata críticas tras defender toque de queda en por protestas en Chile

Si bien ya no se encuentra en la televisión, el nombre de Oriana Marzoli continúa en el inconsciente de los fanáticos de los realities nacionales.

En esta oportunidad la polémica exchica reality se refirió a la compleja situación que enfrenta Chile, donde las demandas sociales se han convertido en multitudinarias protestas a lo largo de todo el país.

Bajo este contexto la modelo decidió entregar su visión sobre las labores que realizan las Fuerzas Especiales y los militares que desplegó el Presidente Piñera, tras decretar el Estado de Emergencia.

“Estoy a favor del orden público, para eso existen los cuerpos de seguridad del estado: las policías, los nacionales, los militares, da igual, lo que quiero es orden. Punto y final”, partió comentando en el video.

Luego agregó: “Que no destrocen una ciudad, que no rompan los adoquines, que no rompan los semáforos, que no tiren bolsas de basura a los portales, que no quemen negocios de personas inocentes, simplemente eso”.

Su discurso solo generó más polémica, luego de que se refiriera a los toques de queda: “Simplemente queremos orden y si hace falta un toque de queda y todo el mundo a la casa y los militares a la calle, pues se hace. Punto y final. Así de sencillo, no quiero que nadie me esté diciendo nada, hay libertad de expresión“, sostuvo.

Aquí puedes ver el registro: