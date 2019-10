Natalia Valdebenito confrontó a Karla Rubilar y Christian Pino salió en su defensa

Natalia Valdebenito criticó duramente a Karla Rubilar por “hacer aseo” tras manifestaciones en Santiago y Christian Pino — periodista y esposo de la intendenta — salió al pasó y defendió el actuar de su esposa.

La comediante comentó un video protagonizado por Rubilar, quien aparece limpiando las calles durante la madrugada tras las manifestaciones.

“Más que haciendo aseo, la necesitamos anunciando el fin de la violencia. Están matando al pueblo, ocultando información, violentando la vida y el alma de las personas que sólo protestamos por igualdad y calidad de vida. En los libros de historia estará su nombre“, comentó.

Las palabras de Valdebenito generaron la reacción de Pino. El periodista salió en defensa de su esposa y justificó el actuar de la intendenta.

“Natalia, entiendo que hay enojo y a veces eso hace que a todos los metan en el mismo saco. Sé que no soy objetivo aquí, pero Karla se ha sacado la cresta estos días, y si ella quiere estar ‘haciendo aseo’ es porque siente que se debe predicar con el ejemplo. Motivar a los demás”, respondió el comunicador.

Los dichos de Pino no dejaron indiferente a la comediante, quien rápidamente volvió a confrontar al periodista.

“¿Entiendes tanto que le irás a explicar a las madres de los fallecidos que no todos están en el mismo saco? ¿En la noche se abrazan para dormir tranquilos? Te motivo a hacerte responsable de lo que está pasando si eres capaz de justificarlo. No digas que no sabes. Tú sabes todo”, señaló Valdebenito.