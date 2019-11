"Cuando la comparamos con la Monga, sí fue de más": El mea culpa de Daniel Alcaíno por polémico chiste sobre ministra Pérez

El comediante y actor Daniel Alcaíno fue el nuevo invitado del programa “Sin Parche“, espacio conducido por Santiago Pavlovic.

Fue en este contexto que Alcaíno habló sobre diversos aspectos de su vida privada y también profesional, abordando una de las mayores polémicas que tuvo con la actual ministra del Deporte, Cecilia Pérez, mientras personificaba a “Yerko Puchento”.

Sobre su particular estilo de humor, Alcaíno expresó que “a veces uno sabe que el programa estuvo ‘julero’ o malo, y dijiste algo que no deberías, la gente dice ‘se fue al chancho con tal persona’ o ‘no le dé tanto a la Bachelet’ o ‘¿por qué molesta tanto a Evo Morales?’ (…) con el tiempo me di cuenta que hay hue… odiosos en todas partes. Es humor no más”, comenzó diciendo.

Posteriormente abordó la polémica que tuvo con la ministra, cuando la comparó con la “Monga” en el programa “Vértigo” de Canal 13.

El actor expresó que “yo creo que el chiste a la ministra Pérez fue de más. Cuando la comparamos con la Monga, sí fue de más“, dijo.

“Son cosas así, uno las tira, las tiene ahí, pero uno sabe mucho medir la estocada del cuento. De repente, tiene más de tres dedos, y llega justo al corazón. Uno lo siente“, fueron parte de las declaraciones de Daniel.

Cabe recordar que la ministra denunció al actor por medio de sus redes sociales por “discriminar y violentar a las mujeres”, y también denunció el espacio que conducía ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).