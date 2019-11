"Se nota que no vives en Chile": Leonor Varela fue duramente criticada tras referirse a las protestas

La actriz y modelo chilena Leonor Varela se refirió a la decisión del Presidente Sebastián Piñera de cancelar las cumbres APEC y COP25, las cuales se realizarían en Chile.

Tras esto, la actriz expresó que “se canceló la COP25 en Chile, y si bien es una noticia muy dura para todos los que tenemos al medio ambiente en la mira central de nuestra agenda, creo es la decisión correcta. Creo que el Gobierno no se equivoca en escoger en estos momentos volcarse hacia las cosas que urgen en Chile”, expresó la actriz mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

A esto agregó que “tenemos mucho trabajo por hacer, queremos un Chile más justo para todos y debemos trabajar en ello unidos y ojalá sin violencia”, fueron parte de sus declaraciones.

No obstante, sus palabras no fueron bien recibidas por algunos usuarios, quienes cuestionaron duramente que Varela se refiriera a los hechos ocurridos en Chile, puesto que vivía en otro país.

“Leonor te sigo hace mucho tiempo…pero es muy diferente vivir acá….fácil opinaria de ❤️ con mucho respeto hacia ti…”, “Vive en Chile y no en EEUU…. pidiendo Peras al Olmo…..🚫❌mal la extranjeras Shilenas….

En un mundi capitalista dondiiiiii todo funciona!!!”, “Yo creo que los chilenos famosos que postean y pueden venir podrían hacerlo y así tener más apoyo!!! …Por mi parte espero verlos acá”, “Es no cachar naaaa! Se nota q no vives en Chile!”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Revisa la publicación acá: