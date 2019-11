Alcaldesa Matthei comparte los mejores "memes" tras huir de periodistas en Providencia

Durante la mañana de este jueves, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, protagonizó un comentado momento, el que se viralizó rápidamente por redes sociales.

Todo comenzó cuando la autoridad comunal llegó hasta las calles de Providencia utilizando un chaleco reflectante y comenzó a dirigir el tránsito.

Tras esto, llegaron múltiples periodistas quienes la asediaron con preguntas sobre el estado de algunos establecimientos en su comuna, los cuales fueron vandalizados.

No obstante, la edil de Providencia se molestó con ciertas preguntas que le realizaron los periodistas y decidió escapar raudamente de ellos, mientras algunos decidieron perseguirla.

Situación que no pasó desapercibida, y que fue compartida por múltiples usuarios por redes sociales, incluso realizaron diversos “memes”.

Fueron justamente estos “memes” los que provocaron la reacción de la autoridad comunal, quien compartió algunos en su cuenta de Instagram.

“No saben cómo me he reído con los “memes” que han creado, ¡qué manera de ser creativos 😅! Gracias a todos los que me han escrito, y acá les dejo algunos de mis favoritos, hasta ahora…“, dijo la alcaldesa junto a los registros.

Cabe mencionar que frente a la situación que protagonizó Matthei, algunos personajes conocidos en el mundo de la televisión decidieron bromear al respecto imitando a la alcaldesa.

Así lo hizo la coanimadora del programa “Tu vida, tu historia” Camila Recabarren y la actriz nacional Catalina Saavedra.

