Conoce a "Dyhzy", el hijo transformista del nuevo presidente de Argentina 

Estanislao Fernández , conocido en redes sociales como “Dyhzy” es el hijo del nuevo presidente electo de Argentina. El joven llamó la atención de los medios ya que es Drag Queen y cultiva una imagen poco tradicional en comparación a los familiares de otros mandatarios.

Dyhzy, quien además es cosplayer , comparte constantemente fotografías de sus trabajos artísticos en su cuenta de Instagram.

Es necesario destacar que el joven es diseñador y se interesó por el mundo del transformismo tras ver el reality RuPaul’s Drag Race en el año 2015.

La noticia de la candidatura presidencial de su padre fue difícil de procesar ya que pensó que su pasatiempo acabaría, sin embargo terminó por ver una oportunidad en el nuevo desafío familiar.

“Cuando me lo contó fue un balde de agua fría, porque no estaba al tanto ni lo esperaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue ‘acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme’. Si ya me venían diciendo cosas por hacer drag en eventos o, incluso, por ir de hombre disfrazado y que me vean como una cosa rara, ahora va a ser peor. Gracias a Fabiola (pareja de su padre) lo empecé a ver como una oportunidad para que todas estas problemáticas se vuelvan visibles”, reveló el joven al diario Página 12.

En tanto, el presidente electo Alberto Fernández señaló que apoya la actividad de su hijo y que se siente orgulloso de él.

“Mi hijo es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida (…) En ese mundo (de Drag Queens) que yo no conozco mucho, parece ser respetado y muy reconocido. Yo siento orgullo por mi hijo“, dijo en una entrevista a Radio Con Vos.

Revisa algunas imágenes de Dyhzy a continuación: