Periodista de TVN fue increpado por manifestante y respondió en redes sociales

Matías Vera, periodista del matinal Buenos Días a Todos de TVN, fue increpado por una persona en medio de una manifestación. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y el comunicador entregó su versión de los hechos.

En el registro se observa a Vera de pié frente a un ciclista que lo reprende por la actual cobertura que entregan los medios de comunicación al estallido social que vive el país. El periodista escuchó atento los reclamos de la persona sin intervenir en ningún momento.

El registro se viralizó en redes sociales y Matías quiso explicar lo ocurrido por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy día quisieron funarme (y se está viralizando), pero no sabían que yo SIEMPRE voy a escuchar a la gente. Intenté dialogar con esta persona pero la verdad es que no quiso escucharme. Él tenía demasiada rabia y no lo culpo por eso”, escribió el comunicador.

“Podrán decirme que no estoy con la causa, pero no voy a subir fotos mías caceroleando, ni marchando por todo lo que considero injusto hoy en nuestro país… Pero hay algo de lo que definitivamente NO ME PUEDEN ACUSAR y es de censurar. Yo jamás voy a quitarle el micrófono a alguien“, continuó.

“Si me ve en la calle: acérquese y hábleme con confianza. Yo quiero colaborar pero necesito de su ayuda. Si me va a gritar ‘periodista culiao vendido’, ‘déjate de mentir’, ‘pa esto estudiaste 5 años’ y después va a salir corriendo NO APORTA”, agregó Matías.

“Salga al aire, opine, diga lo que necesite decir, exponga sus ideas y hagamos JUNTOS un Chile mejor“, finalizó el periodista en una publicación que obtuvo 288 Me Gusta.