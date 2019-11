Polo Ramírez sobre renuncia de Jürgensen: "No creo que nuestro encontrón haya influido"

Durante la jornada de ayer se concretó la salida de Mauricio Jürgensen de “Bienvenidos”, matinal de Canal 13, del cual se despidió sumamente emocionado.

“Yo ayer renuncié al ‘Bienvenidos’ después de 15 meses de haber estado acá. Todo lo que ha pasado en el país, me imagino que muchos de ustedes les pasa similar, me ha hecho reflexionar, cuestionarme y finalmente decidir dónde y cómo puedo ser un mejor aporte para lo que me toca hacer a mí como periodista”, fueron sus explicaciones respecto a su renuncia del matinal.

Pero hubo diversos rumores que apuntaban a que su salida de “Bienvenidos” se debía a una discusión que mantuvo el periodista con su compañero de espacio, Polo Ramírez, sobre las pensiones y los sueldos en Chile.

Sin embargo el propio Ramírez salió a desmentir este rumor, en una entrevista a Las Últimas Noticias: “No creo que nuestro encontrón haya influido porque eso lo conversamos al día siguiente. Con Mauricio nos hicimos amigos. Yo he estado en su casa y él en la mía. Nos hemos juntado con la Carola y mi señora”, comenzó señalando.

A esto agregó que “tenemos muy buena onda y nuestro encontrón yo lo sentí como un par de amigos que de repente no están de acuerdo, que se pueden enojar, reconciliarse y quedar incluso más amigos, que es lo que nos pasó a nosotros. Tampoco era primera vez que teníamos un encontrón. No siento que haya influido, aunque habría que preguntarle a él. Para mí es algo superado”, dijo.

Polo también se refirió a los motivos que tuvo Jürgensen para renunciar al matinal y expresó que “está pasando por un proceso de reflexión bien profundo en relación con el espacio que quiere y queremos ocupar en esta coyuntura, y dónde efectivamente sentimos que podemos hacer un aporte”, expresó.

Finalmente comentó que “para mí es muy triste que Mauricio se haya ido porque en momentos como este se necesitan todas las voces y siento que nos quedamos cojos como programa. Era una voz que no solo era representativa de una cierta mirada de mundo, sino que una voz muy elocuente, con mucho argumento y reflexión”, cerró.