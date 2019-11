Fernanda Urrejola reveló que intentó suicidarse por una severa depresión

Fernanda Urrejola reveló que intentó quitarse la vida a la edad de 17 años producto de una severa depresión. La actriz habló del difícil momento que vivió en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

Según contó Fernanda ella tenía una excelente relación con sus padres, quienes le prestaban especial atención ya que querían que desarrollara su carrera como deportista. Esto generó conflictos con sus hermanas, quienes no se sentían cómodas con la situación.

“Hubo un minuto en el que sentí ese peso y entré en una depresión muy grande y al final lo que yo quería era no tener tanta atención, y terminé teniendo más atención”, explicó la actriz.

“Llegué a pensar que era mucho mejor que no existiera, que desapareciera. Intenté suicidarme cuando tenía 17 años“, reveló Fernanda, sorprendiendo a los invitados del programa.

En la instancia la actriz habló de la forma que buscó para quitarse la vida y cómo el plan no logró concretarse. El padre de Fernanda padecía una enfermedad cardiaca y debía tomar medicamentos que, administrados de mala forma, podían ser letales.

“Tenía guardado en su pieza, unas pastillas que yo sabía que si me tomaba un par de esas, ‘pa la casa (…) Agarro esta bolsa, saco todas las pastillas que habían ahí, que eran como 60, y me las tomo (…) Mi papá justo las había cambiado, y en esa bolsa ahora había ibuprofeno”, explicó.

Tras tomar los medicamentos Fernanda se durmió, sin embargo despertó al día siguiente y fue al colegio, donde sufrió una descompensación.

“Me desperté y dije: ‘Qué mal’. Recuerdo mirarme al espejo y ver mis ojos grises y durmiéndome en la ducha (…) Me fui al colegio y no me podían despertar. Ahí llamaron a mis papás“, relató.

Tras este episodio Fernanda tuvo que recuperar la confianza de sus papás. Además, los problemas no terminaron ya que recibió más atención.